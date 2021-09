Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

S&P-500

(Teleborsa) -; lo stesso avviene a Piazza Affari, che chiude con un'ottima performance. Gli Eurolistini sono stati caratterizzati da un generale rimbalzo dopo il tonfo di ieri, anche se l'attenzione è già rivolta alla banca centrale USA, con il FOMC che si riunisce oggi e domani. Bilancio positivo per la borsa americana, dove l'vanta un progresso dello 0,46%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,172. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,82%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,21%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,92% a quota +101 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,68%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,43%, in luce, con un ampio progresso dello 0,96%, e incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,50%.A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,22%, a 25.353 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 27.896 punti.In moderato rialzo il(+0,66%); con analoga direzione, in denaro il(+1,12%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,76 miliardi di euro, in calo del 44,55%, rispetto ai 3,18 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,92 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,64 miliardi.di Milano, troviamo(+4,89%),(+3,22%),(+2,84%) e(+2,83%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,46%.del FTSE MidCap,(+2,91%),(+2,66%),(+2,62%) e(+2,47%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,46%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,86%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,38%.scende dell'1,23%.Tra lepiù importanti:10:00: Fatturato industria, mensile (preced. 3,1%)16:00: Fiducia consumatori (atteso -5,8 punti; preced. -5,3 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,42 Mln barili).