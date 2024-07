Seduta debole per le Borse europee, focus su politica e dati macro

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

STMicroelectronics

Fineco

Campari

Snam

Amplifon

Telecom Italia

Banca MPS

Iveco

Juventus

GVS

El.En

Carel Industries

Fincantieri

D'Amico

Industrie De Nora

Philogen

(Teleborsa) -. Sul fronte politico, dopo la, l'attenzione degli investitori si sposta sul secondo turno delle legislative francesi in programma domenica, dove i sondaggi escludono il raggiungimento di una maggioranza assoluta dell'estrema destra di Marine Le Pen.Per quanto riguarda i dati macroeconomici, sia inche in si è assistito a unin maggio (rispettivamente -2,1% m/m e -2,5% m/m), mentre la flessione è stata solo marginale in Spagna.Oltreoceano, nel pomeriggio è emerso che lea maggio sono, di 206 mila unità (atteso 191 mila) grazie al settore pubblico, mentre nel privato i dati sono stati inferiori alle attese (136 mila anziché 160) e, soprattutto, è ampia la revisione al ribasso dei due mesi precedenti, che riducono l’aumento di buste paga di 111 mila. Inoltre, il tasso di disoccupazione è salito a 4,1%, contro attese e precedente di 4%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,083. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 2.384,6 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 84,3 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +139 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre ilsi attesta al 3,93%.poco mosso, che mostra un +0,13%, piccola perdita per, che scambia con un -0,45%, e tentenna, che cede lo 0,26%.Chiusura in frazionale ribasso per, con ilche lascia sul parterre lo 0,35%; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 36.226 punti. Guadagni frazionali per il(+0,48%); senza direzione il(+0,05%).A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 2 miliardi di euro, con un incremento di ben 383,4 milioni di euro, pari al 23,74% rispetto ai precedenti 1,61 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,35 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,44 miliardi di azioni del 5/07/2024.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,22%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,30%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,28%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,94%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,49%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,08%.scende dell'1,93%. Calo deciso per, che segna un -1,9%.Tra i(+4,81%),(+3,62%),(+3,33%) e(+2,92%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,94%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,51%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,47%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,44%.