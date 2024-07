Borse europee toniche guardano a dati USA

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. I riflettori sono puntati sul(salari non agricoli e al tasso di disoccupazione) che arriverà nel primo pomeriggio, con la riapertura di Wall Street, dopo la festa dell'Independence Day, la vigilia.Nel frattempo, gli investitori brindano allain Gran Bretagna, mentre già guardano al, in calendario domenica, con i sondaggi che sembrano escludere una maggioranza assoluta dell'estrema destra di Marine Le Pen.Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,083. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,38%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%.Lomigliora, toccando i +138 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,95%.in luce, con un ampio progresso dello 0,86%, senza slancio, che negozia con un +0,13%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,40%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,38%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.455 punti.di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,97%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,40%.avanza dell'1,38%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,21%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,23%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,80%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,18%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,58%.del FTSE MidCap,(+2,07%),(+2,00%),(+1,95%) e(+1,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,41%.Tentenna, che cede l'1,14%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,96%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%.Tra i dati01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,2%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)08:00: Produzione industriale, annuale (preced. -3,66%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso -0,6%; preced. 0,6%)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. -1,7%).