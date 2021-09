USA, continuano a salire le richieste di mutui settimanali

(Teleborsa) - Si confermano in aumento lenella settimana al 17 settembre 2021. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una salita del 4,9% dopo il +0,3% della settimana precedente.L'indice relativo alle richieste diè salito del 6,5%, mentre quello relativo allesegna un incremento del 2,2%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), precisando che isono rimasti fermi al 3,03%."La domanda di abitazioni sta andando forte verso l'autunno, nonostante i prezzi delle case in rapido aumento e le scorte basse., con più nuove case in costruzione e più proprietari di case che mettono in vendita la loro casa", ha affermato Joel Kan, economista MBA.