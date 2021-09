Dl "taglia-bollette" in CdM, torna indennità quarantena

(Teleborsa) - L'esecutivo fa muro per arginare il caro-energia, che rischia di abbattersi sui consumatori dalTorna anche laequiparata allae, dunque, pagata. Recuperando daiinutilizzati il Governo punta a varare nel Consiglio dei Ministri un, che, come anticipato nei giorni scorsi, dovrebbe ospitare anche il rifinanziamento per circamilioninon devono pesare costi come quelli degliha assicurato il Ministroconfermando che la riunione del Governo di oggi che darà il. Le soluzioni per calmierare le bollette di luce e gas, che dal 1 ottobre subirebbero rincari del 40% e del 30% sono ancora in via di limatura ma dovrebbero passare per un abbattimento temporaneo, fino al 31 dicembre, degli oneri di sistema. Si va verso il rafforzamento del- che interessa i nuclei con Isee fino a 8.265 euro, le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico) con ISEE non superiore ae i titolari di reddito e pensione di cittadinanza - ampliando la platea dei beneficiari o irrobustendo loIl Ministro del Lavoro,, si era impegnato già a fine agosto a trovare rimedio per evitare che i lavoratori costretti alla quarantena per contatti con un positivo Covid si ritrovassero anche con un taglio dello stipendio perché messi in aspettativa o in sospensione dal lavoro non retribuita. La misura, introdotta ae finanziata nel 2020 con, non era stata rinnovata per il 2021, salvo per i(con una copertura di 282 milioni). Si lavora per inserirla nel nuovo decreto, mentre sarebbe ancora in fase di valutazione il rifinanziamento del congedo al 50% per i genitori con i figli in Dad, chiesto dal Ministro per la Famiglia Elena Bonetti. Le risorse per l'indennità di quarantena, circaemergerebbero dai risparmi sugliin particolare dal tiraggio inferiore alle attese dei contributi a fondo perduto alle imprese, che andranno a costituire la gran parte della copertura anche per l'intervento sulle bollette che dovrebbe aggirarsi tra i 3 e i 4 miliardi. Una quota, circa, dovrebbe arrivare, come già accaduto con l'intervento di luglio, dal gettito delle aste per le quote di CO2.Mentre l'Italia, dopo altri Paesi come lasi sta muovendo in autonomia per evitare leil tema dell'aumento dei prezzi dell'energia è sul tavolo della Commissione europea: alla riunione informale dei ministri dell'Energia in Slovenia "la maggior parte dei ministri ha espresso preoccupazione per l'evoluzione dei prezzi in tutta l'Unione europea e ha sostenuto l'idea di unaha detto la viceministra spagnola per la transizione ecologica, Teresa Ribera, spiegando che "il commissario ha concluso il dibattito facendo sapere che stanno lavorando alla preparazione di proposte per opzioni flessibili per affrontare la questione a livello europeo" che "saranno rese note nelle prossime settimane".Non sembra invece che possa arrivare, almeno per ora, unperorato dalla Lega diIeri, intanto, semaforo verde dell'Aula della Camera alche contiene anche le misure relative alla riapertura di scuole e università 'in presenza', riservando l'eventuale 'dad' solamente a singole istituzioni scolastiche (o alle zone 'rosse') e all'obbligo di