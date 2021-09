Il Fantacalcio Serie A TIM diventa un reality su TIMVision

TIM

(Teleborsa) -. Da oggi e per ogni venerdì sulla piattaforma del gruppo, scenderanno in campo- Pierluigi Pardo, Malcom Pagani, Bernardo Corradi, Luigi Di Biagio, Ludovica Pagani, Riccardo Rossi, Ludovico Rossini, Ivan Zazzaroni - perper tutta la durata del campionato in corso.I fantallenatori si affronteranno in uno studio allestito come unoper scoprire i risultati della Lega, stilare le classifiche, preparare le formazioni da mettere in campo, tenendo sempre a mente le condizioni di forma dei giocatori attraverso i dati forniti dalla App Fantacalcio Serie A TIM. Glsaranno anche l’occasione per parlare dell’andamento delCampionato reale.La Lega TimVision, prima assoluta di questo genere, sarà. Ci sarà spazio anche per ie per i, dove gli otto coach condivideranno con il pubblico i segreti dietro le loro scelte tattiche ed esprimeranno commenti in libertà su concorrenti e protagonisti del calcio giocato.Si parte quindi con uno speciale episodio dedicato all’asta, il momento dove si compongono le rose e prenderanno forma le squadre che si sfideranno negli episodi settimanali durante tutta la stagione della Serie A TIM 2021/22.