Infrastrutture sostenibili, Club investitori lungo temine impegnato a sostenere investimenti

(Teleborsa) -per dare un forte ii con l'obiettivo di rafforzare la ripresa post-Covid, già in atto, guardando alle sfide ambientali del futuro. Questo il messaggio lanciato al termine della due giorni di lavori del(D20-LTIC), il Club internazionale formato da investitori di lungo periodo, riunitosi a Roma.Il Club è stato creato nel 2009 da Banca Europea per gli Investimenti (BEI), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Caisse des dépôts et consignations (CDC–Francia) e Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW–Germania) e riunisce investitori istituzionali di lungo periodo provenienti da tutto il mondo, che complessivamente contano attivi per oltre 5.400 miliardi di dollari (4.600 miliardi di euro), pari a l’8% del PIL dei Paesi del G20.Il, insieme aie al, si dicono. Un concetto ribadito ieri durante i lavori dello Steering Committee del D20-LTIC e oggi durante la conferenza stampoa su "Financing Infrastructure for the Recovery: The Role of PublicPrivate Cooperation to Ensure a Long-Term Sustainable Growth".Il concetto centrale è che gli, sia in nuove infrastrutture sia nel mantenimento di quelle già esistenti, in particolare nelle economie avanzate, svolgono unposte dai, dallee dalla mancanza di. In questo contesto, la sostenibilità e la digitalizzazione saranno al centro dell’impegno congiunto perfinanziare la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture.E' stato approvato il, un documento che il Club presenterà alla prossima Riunione Ministeriale del, sottoponendo una serie difinalizzate ada parte degli Istituti Nazionali di Promozione, come CDP e le sue omologhe, delle Banche Multilaterali, come la BEI, e degli investitori privati.La conferenza ha permesso di riunire per la prima volta gli(D20-LTIC), il(B20) e i(T20) per discutere di, sottoscrivendo anche unche contiene una serie di raccomandazioni: creare condizioni per favorire la sinergia tra risorse pubbliche e private; creare strumenti finanziari ad hoc e rivedere le partnership pubblico-private (PPP); garantire stabilità del quadro regolatorio, certezza di pianificazione di lungo periodo e una complementarietà tra investimenti del settore pubblico e privato., Presidente della BEUI e del D20 Long-Term Investors,, ha affermato che questo vertice ha evidenziato la "necessità di accelerare e aumentare gli investimenti, in particolare nelle infrastrutture e nel clima, per garantire una solida ripresa dall'emergenza COVID19 e una transizione verde e sostenibile". "Dobbiamo investire in innovazioni radicali - ha esortato - e dobbiamo rendere accessibili tecnologie pulite ai paesi in via di sviluppo. Non possiamo più aspettare. Dobbiamo essere coraggiosi, ambiziosi e agire ora".Il Presidente di Cassa Depositi e Prestitinel suo intervento di apertura della Conferenza, ha dichiarato che il Club dei grandi investitori "è oggi un punto di riferimento economico e sociale di livello globale". Il Summit 2021 - ha aggiunto - "è un’importante occasione di confronto internazionale anche su come il programma Next Generation EU si tradurrà in investimenti concreti". In questo senso, la collaborazione tra pubblico e privato "avrà un ruolo cruciale nel ridurre il divario globale tra gli investimenti infrastrutturali già allocati e quelli necessari per rispettare gli obiettivi di neutralità climatica e di sviluppo sostenibile" e tuiti gli attori rappresentati "sono uniti per sostenere le iniziative dei governi del G20 e per contribuire concretamente al miglioramento degli investimenti nelle infrastrutture fisiche e digitali".