Debole la Borsa di Tokyo insieme al resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Avvio di settimana in ordine sparso per le principali borse asiatiche, dove a Tokyo ha prevalso l'ottimismo sulla revoca dello stato di emergenza anti Covid-19 in Giappone a partire dal primo ottobre.L'indice giapponeseha chiuso con un -0,03%; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,07%.Guadagni frazionali per(+0,3%); mentre viaggia senza direzione(+0,13%).Pressoché invariato(-0,01%); poco sopra la parità(+0,45%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,11%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,01%.Il rendimento dell'è pari 0,05%, mentre il rendimento delscambia 2,88%.