Mercati asiatici positivi con focus sui dati macro

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per, con il, che avanza dello 0,61%, dopo un. Sebbene l'indice dei prezzi al consumo complessivo sia aumentato, l'inflazione di fondo è rimasta debole. I mercati azionari asiatici hanno preso pochi spunti dalla seduta poco mossa di Wall Street, con gli investitori che attendono dati chiave sull'inflazione statunitense previsti più tardi venerdì.Sempre sul fronte macroeconomico, è aumentata più delle attese laa maggio.fa un piccolo salto in avanti dello 0,68%, mentresale dello 0,83%.Leggermente positivo(+0,44%); consolida i livelli della vigilia(+0,17%).In frazionale progresso(+0,29%); sulla parità(+0,14%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 27 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,12%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,14%.Il rendimento dell'scambia 1,06%, mentre il rendimento per ilè pari 2,21%.