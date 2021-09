La SPAC Gores Guggenheim porta in Borsa Polestar in un deal da 20 miliardi

Gores Guggenheim

(Teleborsa) - Protagonista a Wall Street, che mostra un'ottima performance, con une prezzi allineati a 10,3. Il titolo della SPAC è in rialzo dopo l'annuncio di, la divisione di auto elettriche di Volvo (a sua volta parte del gruppo cinese). Una SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un'operazione diAlla chiusura dell'operazione - prevista per la prima metà del 2022 - la società combinata sarà una nuova società per azioni denominata Polestar Automotive Holding UK Limited, che dovrebbe essere quotata alcon il simbolo "PSNY". L'operazione implica un"Polestar è un'azienda di spicco nel settore dei veicoli elettrici: un OEM (produttore di apparecchiature originali, ndr) elettrico orientato al design e alle prestazioni sportive, focalizzato sulla sostenibilità - ha commentato Alec Gores, presidente di Gores Guggenheim - L'azienda è davvero differenziata dai competitor per via dei suoi veicoli di punta, del, della solida esperienza e del fatto che ha".Operativamente, le attese per Gores Guggenheim propendono per la continuazione del rialzo verso lastimata in area 10,36 e successiva a quota 10,51. Supporto a 10,21.