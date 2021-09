Frendy Energy, utile e ricavi stabili nel primo semestre

Frendy Energy

(Teleborsa) - Il Gruppoha registrato nel primo semestre dell'annoper 1,208 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente (pari a 1,213 milioni.Il EBITDA ) è salito a 648 mila euro rispetto a 617 mila euro del primo semestre 2020 (+5,02%), che registrava l’impatto di costi occasionali. L'complessivo di 161 mila euro, è in linea con il primo semestre dell’anno precedente, che aveva registrato un utile di 166 mila di euro.L’del Gruppo al 30 giugno 2021 è positivo per 849 mila euro in riduzione da -612 mila euro al 31 dicembre 2020, grazie alla buona gestione operativa e all’incasso di un credito fiscale.Il Gruppo Frendy Energy conferma per il 2021, "con condizioni di idraulicità in linea con le medie storiche", un, beneficiando per l’intero esercizio anche della centrale di Nicorvo, operativa da giugno 2020. Con riguardo all’, la Società conferma "l'sia in termini di redditività sia di organizzazione del lavoro".