Bastogi, perdita complessiva di 8,2 milioni di euro nel 1° semestre 2021

Bastogi

(Teleborsa) - Il CdA di, holding di partecipazioni quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva principalmente nei settori dell'immobiliare, intrattenimento e cultura, ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2021. Isono stati pari a 11,9 milioni di euro, in calo rispetto ai 16,4 milioni di euro al 30 giugno 2020. Ilè stato negativo di 2,1 milioni di euro, rispetto a 0,2 milioni di euro al 30 giugno 2020.Ildell'esercizio, che include ammortamenti e svalutazioni per complessivi 5,1 milioni di euro, imposte positive per 1,1 milioni di euro e utili contabilizzati direttamente nel patrimonio netto principalmente relativi alla valutazione a valore equo degli strumenti derivati di copertura per 1,4 milioni di euro, è negativo di 8,2 milioni di euro (di cui 5,6 milioni di euro di pertinenza del gruppo), rispetto a 7 milioni di euro al 30 giugno 2020 (di cui 4,7 milioni di euro di pertinenza del gruppo).Da un punto di vista patrimoniale ilconsolidato al 30 giugno 2021 ammonta a 43,1 milioni di euro rispetto a 50,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Laal 30 giugno 2021 è pari a 273,5 milioni di euro rispetto a 236,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020.