Enel, Starace: per la transizione ecologica servono riforme strutturali e 100mila nuovi addetti

Enel

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di, ha dichiarato che nel quadro delper laci sarà bisogno di formare 100mila nuovi addetti. "A fronte di 26 miliardi di possibili iniziative, solo 6 miliardi sono le richieste di finanziamenti Ue e gli altri non hanno bisogno di fondi europei, ma occorre che le riforme strutturali si compiano in maniera veloce e significativamente efficace. La transizione verde, la transizione energetica in corso, è conveniente dal punto di vista economico, l'unico punto è la velocità delle autorizzazioni e la formazione di persone al lavoro: calcoliamo, che sono da formare, perché non ci sono con questa formazione tecnica necessaria", ha spiegato in occasione dell'Italian Energy Summit organizzato dal Sole 24 Ore."Questo fa vedere qual è l'importanza relativa da un lato dei fondi dall'altro delle riforme strutturali. Per noi è molto più importante che si compia in maniera veloce ed efficace il percorso dellepiuttosto che l'erogazione di fondi", ha aggiunto Starace.L'amministratore delegato di Enel si è poi soffermato sul ruolo delleall'interno della transizione. "Ne parliamo stando in Europa, quindi le pensiamo a misura d'uomo – ha detto – ma ci sono megalopoli innel mondo: da 10 a 40 milioni di abitanti. Queste città sono oggi i principalidel mondo: da sole consumano circa il 70% dell'energia mondiale ed emettono circa l'80% dell'anidride carbonica e se non efficientiamo energia nelle città e non le decarbonizziamo è difficile raggiungere i goal".