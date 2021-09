Snam e Irena collaboreranno per sviluppare l'idrogeno verde

Snam

(Teleborsa) -ha siglato un importante accordo di- International Renewable Energy Agency per. L'accordo è stato siglato dall'Ad di Snam,, e da, direttore generale dell'agenzia per lo sviluppo delle energie rinnovabili, durante la conferenza "The H2 Road to Net Zero", alla presenza del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.L'obiettivo dell'accordo è collaborare pered eventualmente implementare,progetti pilota finalizzati alla, in modo da sviluppare business case replicabili. A questo fine, Snam e Irena, per incrementare la domanda su scala industriale, abbattere i costi e supportare lo sviluppo tecnologico dell'idrogeno."Questo accordo con Irena costituisce una tappa importante del percorso che porterà l'idrogeno e il biometano a diventare parte integrante della soluzione per la transizione ecologica e la lotta ai cambiamenti climatici", ha affermato l'Ad di Snam, spiegando che il Gruppo 'contribuirà a questo accordo facendo leva sulla sua esperienza e le sue competenze nel trasporto di energia grazie a oltre 40mila km di rete e sul suo ruolo di fondatore della Green Hydrogen Catapult, l'iniziativa che punta ad aumentare di 50 volte la scala dei progetti nell'idrogeno verde nei prossimi cinque anni"."Snam e Irena condividono la visione del ruolo chiave dell'idrogeno verde per abilitare una decarbonizzazione profonda", ha sottolineato, ricordando l'importante ruolo dell'idrogeno verde "nei settori in cui l'elettrificazione diretta è limitata, quali l'industria pesante e i trasporti pesanti" e le previsioni del World Energy Transitions Outlook di Irena, in base alle quali l'idrogeno potrà soddisfare almeno il 12% della domanda di energia globale entro il 2050, per due terzi tramite idrogeno verde.