Covid, Speranza: la prossima settimana in Consiglio dei Ministri riaperture e capienze locali

(Teleborsa) - Il ministro della Salute,, ha dichiarato che il provvedimento che determinerà nuovee stabilirà lemassime di alcuni locali sarà discusso la prossima settimana in Consiglio dei Ministri. "Questa settimana abbiamo approvato un documento fondamentale per il futuro del Paese, la Nota di aggiornamento al DEF. La prossima settimana sicuramente interverremo su questi temi", ha detto a margine della presentazione del "Frecciarosa".Sul tema è intervenuto anche il sottosegretario alla Salute,. "Con l'introduzione del Green pass il freno a mano sullepuò essere tolto. Ma deve essere fatto in sicurezza e aspetterei il controllo dei dati dei primi di ottobre, a seguito delle aperture. Se sono buoni con il Green pass la discoteca è un luogo sicuro", ha dichiarato Sileri oggi ad Amelia a margine di un'iniziativa elettorale in vista delle amministrative. Sul tema dell'apertura delle discoteche, ha spiegato Sileri, "non c'è pregiudizio ideologico, ma più complessivo legato al fatto che idella distanza e dell'utilizzo dellesono più difficili"."Stiamo vincendo la battaglia contro il virus, che trova sempre meno spazio intorno a sé grazie allache è un successo – ha aggiunto il sottosegretario a Radio Cusano Campus – ci stiamo avvicinando all'80% stimato per la fine di settembre. Dobbiamo arrivare al 90%". Sileri si è anche detto soddisfatto per le risorse per la sanità previste nella Nadef: "I soldi ci sono, sono stati ben investiti e saranno ben investiti nel futuro. Al di là della Nadef, guardiamo a tutti gli investimenti previsti dal".