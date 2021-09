La mostra Amazonia di Salgado al MAXXI di Roma

(Teleborsa) -, unica tappa italiana di un tour che porterà le fotografie dell'artista a Londra, San Paolo, Avignone e Rio de Janeiro. Ospitata presso il Museo nazionale delle arti del XXI secolo,, la mostra è, compagna di viaggio e di vita del fotografo., Presidente della Fondazione MAXXI ha voluto dare il suo personale ed istituzionale benvenuto all'artista, ricordando che la mostra si tiene un un momento molto particolare, in concomitanza con gli incontro della pre-COP26 e Youth4Climate. "Attraverso le immagini e l'arte di Salgado vogliamo lanciare un grido d'allarme", ha affermato, richiamando la ricerca di nature secondo cui oggi l'Amazzonia produce più CO2 di quanta ne assorbe.e dei coniugi Salgado, con i quali condivide i valori e l'impegno contro il cambiamento climatico. La sponsorizzazione della mostra di Salgado rientra infatti nel più ampio impegno di Zurich di. Viene così estesa la partnership consolidata con l'Istituto Terra dei coniugi Salgado, sfociata nel progetto, per il rimboschimento mirato e sostenibile del Brasile e la riconversione di terreni agricoli sterili in foreste autoctone ricche di vita vegetale ed animale."Crediamo che attraverso la fotografia si possa promuovere la consapevolezza e l'urgenza delle tematiche legate al climate change", ha sottolineato, Group Chief Communications Officer di Zurich Insurance Group, ricordando che la compagnia "è impegnata concretamente essendo anche fra i firmatari del Gglbal Compact e dei Principles for Responsible Investments (PRI) delle Nazioni Unite".La mostra è, realizzati nell'arco di un periodo di sette anni, che fanno viveree testimoniano glisul Pianeta. La mostra è divisa in: una incentrata suila foresta, i fiumi volanti, le tempeste tropicali); l'altra concentrata sulle. Per guidare lo spettatore fra le sensazionali fotografie unacomposta appositamente per la mostra daed ispirata ai suoni della foresta (fruscio degli alberi, scroscio dell'acqua, canto degli uccelli e versi degli animali)."Questa mostra è il frutto di sette anni di vissuto umano e di spedizioni fotografiche compiute via terra, acqua ed aria", ha spiegato, aggiungendo "queste immagini vogliono essere la testimonianza di ciò che resta di questo patrimonio immenso che rischia di scomparire".Attirando l'attenzione sulla bellezza incomparabile dell'Amazzonia, Salgado vuole accendere i riflettori sulla necessità e l'urgenza di proteggere, assieme ai suoi abitanti, il polmone verde del mondo. La foresta infatti è un ecosistema fragile, che nelle aree protette dove vivono le popolazioni indigene, non ha subito quasi alcun danno.