Nasce il marchio e logo Iveco Group: una nuova realtà "On-Highway"

CNH Industrial

(Teleborsa) -, che si prepara ad operare in via autonoma all’inizio del 2022,, una testimonianza concreta del completamento dello spin-off da, espressione di unarappresentativa die fra loro collegati.Il nuovo logo rappresenta l'azienda come una holding company, mache ne fanno parte e ad una. Un marchio chequando venne costituita laIl logo presenta un carattere tipografico dallo, proprio di questa realtà, è di, che rimanda a un senso di stabilità e ad un forte DNA industriale. Iltra le parole "Iveco" e "Group" sta a segnalare equilibrio ed un futuro all’insegna dell'innovazione sostenibile. Sotto il logo si apre il, disposti su un’ideale linea d’orizzonte.Al centro vi sono idel gruppo:che progetta, produce e commercializza veicoli commerciali pesanti, medi e leggeri;, l'unità che sviluppa sistemi di propulsione avanzati e costituisce il "cuore" pulsante del Gruppo. Seguono i marchi per gli autobus e i bus granturismo; quello per la difesa e la protezione civilespecializzata nei veicoli cava cantiere; il produttore di mezzi e attrezzature antincendioil braccio finanziario, che opera orizzontalmente e a supporto di tutti gli altri Brand. La divisione Financial Services fungerà infatti da chiave di volta per i nuovi modelli di business di Iveco Group, in particolare nel settore delle propulsioni alternative.