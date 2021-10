Daimler, spin-off divisione Truck entro fine 2021. Cambio nome in Mercedes-Benz

Daimler

(Teleborsa) -, produttore tedesco di automobili e di mezzi di trasporto per l'impiego militare e civile, ha confermato che il previstoavverrà entro la fine del 2021, con la quotazione della nuova società sulla Borsa di Francoforte. In particolare, gli azionisti di Daimler deterranno una quota del 65% nella nuova Daimler Truck Holding, secondo quanto comunicato in occasione dell'assemblea straordinaria odierna.Come corrispettivo per la scissione, gli azionisti di Daimler riceveranno. Daimler manterrà una partecipazione di minoranza del 35% in Daimler Truck Holding e prevede di trasferire il 5% a Daimler Pension Trust.Daimler prevede che il titolo Daimler Truck Holding - dopo la quotazione nel segmento Prime Standard del Frankfurt Stock Exchange -alla prima occasione possibile, probabilmente nel primo trimestre del 2022. Le azioni Daimler continueranno a soddisfare i criteri per rimanere nel maggiore indice azionario tedesco.a partire dal primo febbraio 2022, anche per sottolineare l'attenzione al business delle auto e dei furgoni con i marchi Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach e Mercedes-EQ.