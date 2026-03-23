Francoforte: in calo Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Sottotono il produttore tedesco di camion e autobus, che passa di mano con un calo del 2,51%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Daimler Truck Holding, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Daimler Truck Holding si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 38,73 Euro. Prima resistenza a 39,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 38,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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