Francoforte: in calo Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Sottotono il produttore tedesco di camion e autobus , che passa di mano con un calo del 2,51%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Daimler Truck Holding , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Daimler Truck Holding si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 38,73 Euro. Prima resistenza a 39,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 38,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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