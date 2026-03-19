Francoforte: in calo Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore tedesco di camion e autobus , in flessione del 3,42% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Daimler Truck Holding rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Daimler Truck Holding mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 40,03 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 40,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 39,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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