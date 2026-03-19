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Francoforte: in calo Daimler Truck Holding

Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore tedesco di camion e autobus, in flessione del 3,42% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Daimler Truck Holding rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Daimler Truck Holding mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 40,03 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 40,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 39,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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