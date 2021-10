Giappone, migliora l'indice Tankan nel 3° trimestre

(Teleborsa) - Sentiment in miglioramento per le imprese giapponesi. È quanto emerge da sondaggio trimestrale dalla bank of Japan. Nel 3° trimestre, l'indice Tankan relativo alleè salito infatti a 18 punti da 14 punti anche e risulta superiore alle attese (13 punti).Quello dellesi è attestato a 2 punti da 1 punto e si confronta con i 3 punti attesi, mentre quello dellepassa a -3 da -7 (atteso -9) e dellea -10 da -9 (atteso -11).Da rilevare che un valore inferiore allo zero segnala che le imprese pessimiste sono più numerose di quelle ottimiste. L'incremento ha indotto anche un miglioramento delle, con l'indice per le grandi imprese manifatturiere che sale a 14 punti da 13 punti.