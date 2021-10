Banca d'Italia, Visco: nessuna grande tensione nel sistema bancario italiano

(Teleborsa) - Il governatore della Banca d'Italia,, ha dichiarato che non vede grandi tensioni nel sistema bancario italiano. Visco ha infatti spiegato che anche di fronte alla normalizzazione dell'su moratorie di pagamenti e garanzie sui prestiti e alle tensioni sull'adeguamento ale all', "le banche sapranno reagire".Proprio sul secondo punto, Visco al "Made in Italy Summit 2021" organizzato dal Sole 24 Ore ha riconosciuto che "le banche hanno fatto grandi sforzi sulla digitalizzazione", "ma siamo ancora indietro nele il progresso è molto concentrato nelle grandi banche", ha aggiunto. "Bisogna fare grandi sforzi sulla acquisizione di", è il suggerimento del governatore agli istituti di credito: "abbiamo rilevato un ritardo nella digitalizzazione dell'economia, che presenta una serie di opportunità oltre a dei rischi", ha sottolineato.Allargando lo sguardo all'area Euro, Visco ha assicurato che "ledi fondo resteranno favorevoli, perché lalo garantirà: non vedo sorprese da questo lato".