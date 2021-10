Vard (Fincantieri), nuovi ordini per l'eolico offshore da 140 milioni di euro

Fincantieri

(Teleborsa) - Vard, controllata die attiva nella realizzazione di navi speciali, ha firmato con la norvegese Norwind Offshore idi 2 Commissioning Service Operations Vessel, con opzioni per altre 2 navi della stessa tipologia, e per la vendita e la conversione di una Platform Supply Vessel, che diventerà un Service Operation Vessel. I contratti per le 3 navi ferme hanno un valore complessivo indicativo diIl primo Commissioning Service Operations Vessel sarà allestito e consegnato in Norvegia nel secondo trimestre del 2023, con lo scafo che sarà costruito a Braila, in. La seconda nave sarà costruita e consegnata a Vung Tau, in, con la consegna prevista nel terzo trimestre del 2024. La Platform Supply Vessel, che è stata in funzione in, ora raggiungerà Brattvaag, in, per un'estesa operazione di conversione e allestimento. La nave sarà consegnata nel secondo trimestre del 2022 come Service Operation Vessel.