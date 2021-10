Australia, banca centrale conferma politica accomodante: tassi restano a minimi storici

(Teleborsa) - La(Rba) ha lasciato invariati i tassi d'interesse allo 0,10% dopo averli ridotti di 15 punti base sui nuovi minimi storici a fine 2020. Si tratta una decisione ampiamente prevista dagli analisti.Ilha dichiarato che ci vorrà del tempo prima che la crescita dei salari e il tasso di inflazione aumentino, creando le condizioni necessarie per un aumento dei tassi di interesse. "Lo scenario centrale per l'economia è che questa condizione non sarà soddisfatta prima del 2024. Soddisfare questa condizione richiederà che il mercato del lavoro sia abbastanza forte da generare una crescita dei salari materialmente superiore a quella attuale", ha affermato Lowe.