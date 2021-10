USA, deficit commerciale agosto sale a 73,3 miliardi

(Teleborsa) - Aumenta il deficit commerciale americano. Nel mese di agosto la bilancia commerciale ha mostrato un, in crescita rispetto al passivo di 70,3 miliardi di luglio (dato rivisto da -70,1 miliardi).Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, risulta superiore alle, che erano per un disavanzo di 70,5 miliardi di dollari.Lesono salite a 213,7 miliardi (+0,5%) e lesono aumentate a 287 miliardi di dollari (+1,4%).