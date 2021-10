USA, ADP: a settembre 568 mila occupati in più. Meglio delle attese

(Teleborsa) - Risulta migliore del previsto la crescita dei posti di lavoro nel settore privato negli Stati Uniti. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un, dopo i +340 mila del mese precedente (dato rivisto al ribasso da un iniziale +347 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 428 mila unità.È quanto indica il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal. Tale report precede quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì prossimo, 8 settembre 2021.L'aumento maggiore è ancora quello del settore dei(+466 mila), in particolare quello Leisure e Hospitality (+226 mila), Education & Health (+66 mila) e Professional & Business (+61 mila). Nel settorei posti di lavoro sono aumentati di 49 mila unità, mentre in quello dellec'è un aumento di 46 mila. In questo mese non si registrano settori in calo., le piccole imprese hanno registrato un aumento degli occupati di 63 mila, mentre le imprese di medie dimensioni registrano un incremento di 115 mila e quelle di grandi dimensioni di 390 mila.