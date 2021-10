Ministro Orlando forma decreto per stanziamento fondi politiche sociali

(Teleborsa) - Ilha firmato il decreto per il, che prevede risorse per circadi euro per ognuna delle. Il documento prevede che le Regioni dovranno programmare per il triennio 2021-2023, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate, entro 60 giorni dall'emanazione del decreto stesso.Il Ministro Orlando ha voluto mettere l'accento sulla "necessità che ili faccia unche lo porti a configurarsi come sistema strutturato sull'intero territorio nazionale". "Si tratta - ha aggiunto - di un ulteriore passo in avanti verso l'obiettivo, che ha visto impegnati tutti i soggetti istituzionali coinvolti".Inoltre, a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alle Regioni sono, per non meno di 3.937.500 euro, azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'