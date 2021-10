Wall Street amplia rialzo dopo accordo sul debito in Senato

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York che amplia la performance dell'avvio dopo la notizia sull' accordo raggiunto al Senato americano per innalzare il tetto del debito fino ai primi di dicembre.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una plusvalenza dell'1,45%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,36% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Positivo il(+1,48%); sulla stessa tendenza, in denaro l'(+1,28%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,04%),(+1,79%) e(+1,73%).Al top tra i(+3,32%),(+3,15%),(+2,82%) e(+2,56%).Tra i(+6,45%),(+5,38%),(+4,66%) e(+4,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,25%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,56%.