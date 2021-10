Air India aggiudicata al Gruppo Tata con un'offerta da 2,4 miliardi dollari

(Teleborsa) -, da tempo in gravi difficoltà finanziarie,, che ha fatto un'offerta di. I fratelli Tata tornano così in possesso del vettore a più di mezzo secolo dalla sua nazionalizzaizone.E' risultata aggiudicataria della gara indetta per la vendita della compagnia aerea la società, sussidiaria del Gruppo Tata, che procederà con il. Oltre alla compagnia aerea, la gara indetta dal governo indiano comprendeva anche il, che fornisce servizi di trasporto merci ed assistenza a terra.L'impero Tata detiene già la quota di maggioranza (51%) della compagnia aereae l'84% di. La neo acquisita vanta una flotta di circa 120 aeromobili, 4.400 slot negli aeroporti nazionali e 1.800 all'estero, e serve il 50% di tutti i voli internazionali dall'India.Air India era pesantemente indebitata:aveva accumulato unche verrà coperto per circa un quarto dal Gruppo Tata (153 miliardi di rupie) ed il resto trasferito su un veicolo ad hoc