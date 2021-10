Health Italia, titolo sospeso dopo indagine GDF. La società: noi estranei

Health Italia

(Teleborsa) -, società quotata su AIM Italia e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, si trova coinvolta inche ha portato al sequestro di oltre 21 milioni di euro per una presunta truffa ai danni di circa 1.500 investitori. Ildalle quotazioni oggi, con unsull'ultimo prezzo di scambio (2,84 euro).Secondo Reuters, c'è anche la(avvenuta nel febbraio 2017) tra gli episodi contestati agli 11 indagati. Nel decreto di sequestro la quotazione viene citata come(ovvero quando si investe in una attività il denaro frutto di un reato commesso in precedenza dalla stessa persona che poi lo reinveste). I magistrati scrivono che la società al momento della quotazione era direttamente riconducibile ad un "soggetto societario su cui erano confluiti parte dei proventi delle truffe". I reati ipotizzati nell'inchiesta condotta dalla procura di Milano sono associazione a delinquere, truffa e autoriciclaggio.La presunta truffa, iniziata nel 2010, è consistita nell'indurre gli investitori a impiegare il loro denaro "direttamente o attraverso ladel tipo unit linked emesse da compagnie estere, in fondi gestiti da società di investimento a capitale variabile maltesi, che si sono rivelati nel tempo privi di liquidità", si legge in una nota della Guardia di Finanza. "La rete di società finanziarie con sede in territorio maltese è stata completamente smantellata ed il, essendo stato, invece, instradato verso l'Italia, transitando anche da conti elvetici, a beneficio dei medesimi soggetti 'collocatori' delle polizze assicurative, autori della frode", viene aggiutno.Health Italia, con riferimento all'indagine a carico del consigliere Massimiliano Alfieri e all'applicazione di un sequestro preventivo nei suoi confronti, ha precisato in una nota nella tarda serata di ieri di "esserea cui l'indagine si riferisce". La società "continuerà a monitorare gli sviluppi della vicenda al fine di fornire una tempestiva informativa al mercato", viene aggiunto.Soltanto 24 ore prima, il CdA della società aveva approvato ilparziale proporzionale avente ad oggetto il compendio immobiliare. La scissione sarebbe funzionale al progetto di(società dove confluirebbe il compendio immobiliare) alle negoziazioni su AIM Italia (Euronext Growth Milan), con la quotazione che dovrebbe realizzarsi entro il primo trimestre 2022.