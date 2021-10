T-BOND ai massimi in 4 mesi dopo dato sul mercato del lavoro

(Teleborsa) - Il rendimento deiè parialle 17.45, in rialzo di quattro punti base nelle ultime 24 ore e ai massimi in quattro mesi. Il rendimento del benchmark a 10 anni è sceso a un minimo di seduta dell'1,559% in seguito ai deludenti dati sull'occupazione , per poi risalire su livelli non toccati da inizio giugno.Nel mese di settembre sono stati aggiunti solo 194 mila posti di lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), un dato ben più basso delle attese del mercato, che indicava un aumento di 500 mila di posti di lavoro. Laper decidere quando iniziare a ridurre i 120 miliardi di dollari di acquisti mensili di obbligazioni.Secondo lo Schwab Center for Financial Research, la: "Abbiamo avuto una curva dei rendimenti più ripida, rendimenti in aumento, aspettative che la FED inizi l'inasprimento nel 2022. Tutto ciò sembra essere intatto".