The Procurement award, Chessa (Eni): "Open-es strumento di misurazione sostenibilità filiera"

(Teleborsa) - Si è tenuta ieri sera 7 ottobre 2021, presso la Triennale di Milano, la. Il contest è stato ideato per pdi aziende italiane medio-grandi, che hanno sviluppato progetti capaci di contribuire al valore aziendale, in termini di collaborazione, innovazione, sostenibilità.L’evento, realizzato, prevede la partecipazione dioltre a i vincitori di questa edizione, selezionati dal comitato scientifico di The procurement, composto da direttori Acquisti di alcune delle maggiori realtà aziendali presenti nel nostro paese. Tra gli ospiti:, country manager di Google Italia,, Head of procurement di Eni, il cantautore, il giornalista conduttore televisivo e radiofonicoe il fondatore di Inventrix, Head of procurement di Eni, hacon cui si confrontano glidella grandi aziende, in particolare ladella catena. "Sostenibilità è un termine molto bello, molto ambizioso - ha affermato - ma ci scontriamo ogni giorno con le difficoltà che nascono, da un lato, da un regolatore che sta per porre delle condizioni anche molto vincolanti, dall'altro, da unadella sostenibilità che".Con la- ha spiegato il manager - Eni ha dato unacon questa dimensione della sostenibilità, in assenza di standard riconosciuti, ed all'in un percorso di transizione energetica, impegnandoli in prima persona a fare investimenti per fornire prodotti e servizi decarbonizzati o per far propri tutta una serie di aspetti più sociali".Open-Es è una, che consente di, con delle metriche definite dal World Economic Forum e delineate da PWC, Deloitte, Kpmg e EY, razionalizzando diversi standard internazionali. Si tratta - ha sottolineato Chessa - di uno "di misurazione delle proprie performance", che consente di "acquisire una consapevolezza sul proprio posizionamento - punti di forza e punti di debolezza - per poter avviare un percorso di sviluppo".L'invito di Eni ad "abbracciare questa iniziativa con una visione di sistema" - ha aggiunto il manager - ha riscontrato un certo successo: in pochi mesiad Open-es ed oggi importanti azienda capo-filiera italiane hanno deciso di prendere questa piattaforma ed utilizzarla per la propria catena di fornitura"."In questo momento" - ha anticipato Chessa - "per poter integrare le proprie valutazioni sulla sostenibilità economica dei propri clienti".