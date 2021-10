Pod Point, la società di ricarica di veicoli elettrici annuncia IPO sulla Borsa di Londra

EDF

(Teleborsa) - La società britannica di ricarica di veicoli elettriciha annunciato l'intenzione di portare a termine un'offerta pubblica iniziale, anche se non ha fornito indicazioni sulla dimensione dell'IPO e l'obiettivo di raccolta. Le azioni dovrebbero essere negoziate nel segmento Premium del Main Market del London Stock Exchange, con un flottante di almeno il 25% del capitale che le consentirebbe di essere inclusa negli indici FTSE UK.L'offerta comprende la vendita di nuove azioni (con proventi a sostegno dei piani di crescita di Pod Point) e la vendita di azioni da parte di azionisti esistenti, tra cui Legal & General Capital Investments Limited e alcuni dipendenti. L'attualeElectricite de France () manterrà una quota di oltre il 50% dopo la quotazione in Borsa.Al 30 giugno 2021, Pod Point ha installato, comprese quelle situate nei luoghi di lavoro e in luoghi come i parcheggi dei supermercati. La società ha chiuso il 2020 con ricavi pari a circa 33,1 milioni di sterline, un EBITDA adjusted negativo per 331 mila euro e una perdita di 12,3 milioni di sterline. Nei primi sei mesi dell'anno ha registratoper 26,5 milioni di euro (+122% sugli 11,9 milioni di sterline dello stesso semestre 2020), unadjusted positivo per 487 mila euro e unadi 6 milioni di sterline."Ho fondato Pod Point nel 2009 con la missione di fare in modo che i viaggi non danneggino la terra. La nostra attenzione su questa missione non ha mai vacillato - ha commentato Erik Fairbairn, amministratore delegato di Pod Point - Un'IPO sarebbe una pietra miliare nel viaggio di Pod Point, consentendoci di, aiutandoci a progredire verso il nostro obiettivo di un Pod Point in ogni parcheggio".