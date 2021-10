Sebino, acquisite commesse per 5,5 milioni di euro a ottobre

Sebino

(Teleborsa) -, system integrator quotato su AIM Italia e attivo nell'impiantistica antincendio e security, ha comunicato di avereper la progettazione e l'installazione di impianti antincendio e di sicurezza pernel mese di ottobre. Le opere oggetto dei contratti saranno consegnate tra marzo e aprile del 2022.In particolare, Sebino ha sottoscritto con il general contractorcommesse per un totale di 2,2 milioni di euro circa per le dotazioni antincendio di due siti di cui il primo in provincia di Piacenza ed il secondo in provincia di Latina. La societàdi Modena, attiva nei processi di stampaggio della plastica, ha affidato a Sebino una commessa del valore di 1 milione di euro circa per un impianto antincendio,rivelazione fumi e security. Una ulteriore commessa del valore di 2,3 milioni circa di euro, relativa ad un sito in provincia di Brescia, è stata sottoscritta con, che ha chiesto di non essere citato per ragioni di riservatezza contrattuale."Collaboriamo ininterrottamente da anni con general contractor e clientela industriale, conseguendo mutua soddisfazione in queste opere su grandi superfici - ha commentatodi Sebino - In particolare, queste collaborazioni di lunga data sono anche rese possibili dall'apprezzamento registrato dai clienti finali, riguardo alle capacità e qualità realizzative del General Contractor e dei suoi fornitori quali Sebino".