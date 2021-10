Antitrust sanziona per 7 milioni di euro due società del gruppo Facile.it

(Teleborsa) -ha concluso il procedimento istruttorio ein materia di comparazioni e preventivazioni nei settori finanziario e assicurativo. Sono state, dunque, irrogate sanzioni pere perLagiudicataè relativa airiguarda il mancato chiarimento che ied è demandata ai singoli istituti finanziatori ogni valutazione sul merito creditizio del singolo utente, che potrebbe dar luogo ad un peggioramento delle condizioni economiche proposte in fase di preventivo. Secondo l'Autorità si tratta di un’informazione fondamentale che attiene alle effettive condizioni contrattuali, in grado quindi di incidere sulla scelta del consumatore. Con riferimento alle, invece,in modo adeguato che, e non una compagnia assicurativa, e che essa offre polizze con risarcimento in forma indiretta.Laritenutaconsiste nell’avere con l’utilizzo di pop up automatici, unapersonali, anche a coloro che avevano manifestato la volontà di non stipulare una polizza. Inoltre, sia per i prestiti sia per le polizze RC Auto, viene effettuata unacontattandoanche coloro che non avevano espressamente chiesto di essere richiamati. Tale condotta - afferma l''AGCM - è idonea a limitare la libertà di scelta del consumatore, in quanto la sollecitazione non richiesta costituisce una forma di pressione indebita, in grado di condizionarne le scelte.