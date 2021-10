Cerved rinvia assemblea per preservare operatività dopo OPA e dimissioni consiglieri

Cerved

(Teleborsa) - Il Cda dihadegli azionisti del 2 novembre, chiamata, in seduta straordinaria, a deliberare sulla modifica del numero minimo dei componenti dell'organo consiliare, e in seduta ordinaria, a, a seguito delle dimissioni rese dagli attuali amministratori in data 19 settembre 2021. Le dimissioni degli amministratori e la cooptazione nuovi membri erano arrivate dopo il successo dell'OPA lanciata da Castor. Il CdA ha contestualmente convocato l'assemblea, sempre in seduta straordinaria e ordinaria e sul medesimo ordine del giorno, per ilLe delibere del CdA, spiega una nota, sono dovute all'esigenza di, in relazione al completamento del procedimento amministrativo, già in corso, per ilprevista dall'art. 134 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza dall'attuale intestatario, il presidente dimissionario Gianandrea De Bernardis, al nuovo consigliere di amministrazione Luca Peyrano.Su invito di Castor Bidco,che sarà presentata dall'azionista di controllo (lo stesso Castor Bidco) per la nomina del nuovo CdA. Ciò viene giustificato con l'esigenza di "preservare l'interesse della società mantenendo la piena operatività del gruppo e pertanto scongiurando i rischi legati all'interruzione nella titolarità della licenza".