Europa incontenibile dietro Wall Street

(Teleborsa) -; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance. Sul mercato americano si registrano ampi progressi per l'grazie ai dati macro su lavoro e prezzi produzione e alle banche che hanno pubblicato trimestrali positive.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,159. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,31%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 80,54 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,84%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,4%, ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,92%, eavanza dell'1,33%. A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,23%, a 26.278 punti; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,23% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 28.853 punti.A Piazza Affari il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,15 miliardi di euro, in calo dell'8,63%, rispetto ai 2,36 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,55 miliardi di azioni, rispetto ai 0,52 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 4,33%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,70%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,94%.Decolla, con un importante progresso del 2,77%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,05%.Tra i(+6,91%),(+5,38%),(+5,08%) e(+4,02%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,75%.scende dell'1,10%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,62%.