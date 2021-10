Mercati UE accelerano con dati USA e trimestrali banche

S&P-500

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Intanto la piazza Newyorkese è positiva con l', che segna un incremento dell'1,02%.I mercati accelerano i guadagni rispetto alla prima parte della seduta sostenuti dallee daisu lavoro Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,159. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,65%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,84%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,21%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,85%, e in luce, con un ampio progresso dell'1,28%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 26.282 punti; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,24%.di Milano, troviamo(+4,19%),(+4,02%),(+2,50%) e(+2,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,07%.di Milano,(+5,89%),(+3,44%),(+3,41%) e(+3,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,38%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,06%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,62%.