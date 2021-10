Tamburi acquisisce il 25% di Limonta. Obiettivo quotazione nel medio termine

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) -(TIP), gruppo industriale diversificato quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, ha sottoscritto un accordo vincolante con la famiglia Limonta per, in parte mediante aumento di capitale e in parte mediante acquisto azioni. Limonta è un gruppo europeo attivo a livello europeo nell'alto di gamma del, con un fatturato stimato per il 2021 di oltre 160 milioni e circa 850 dipendenti. L'investimento complessivo sarà di circaL'operazione, spiega una nota, ha l'obiettivo di "affiancare la proprietà ed il management nel- affinché Limonta possa assumere il ruolo di aggregatore nel settore del tessile ad alto valore aggiunto in Italia, nell'ottica di fare sistema in un comparto ancora molto frammentato". La famiglia Limonta e TIP hanno inoltre concordato didi Limonta in un orizzonte di medio termine.FIVELEX Studio Legale e Tributario ha assistito Tip nell'operazione.