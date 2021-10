Confindustria: risalita del PIL Italia più forte delle attese

(Teleborsa) - Sarà del 6,1% la crescita del PIL italiano nel 2021, seguito da un + 4,1% nel 2022. E' quanto afferma, che oggi ha presentato il suo "". L'ampia revisione al rialzo è spiegata dall’impatto più contenuto della variante Delta del Covid, conseguito grazie a efficacia e capillarità delle vaccinazioni in Italia, che hanno reso possibile l'allenamento delle misure di contenimento.Secondo il Centro Studi Confindustria, la, pari a oltre il 10% nel biennio, dopo quasi il - 9% del 2020, riporterebbe la nostra economia sopra i livelli pre-crisi nella prima metà del 2022, in anticipo rispetto alle attese iniziali.Tuttavia, continua Confindustria, sebbene il recupero stia procedendo più spedito che altrove, il gap rispetto al pre-pandemia è, al momento, ancora più ampio di quello degli altri principali partner, perché la caduta del 2020 in Italia è stata maggiore.