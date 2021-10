Eni inclusa nel nuovo indice MIB ESG di Euronext

Eni

(Teleborsa) -è stata inclusa nel MIB ESG, l’indice blue-chip per l’Italia dedicato alle best practice ESG lanciato da Euronext e reso operativo da V.E, parte di Moody’s ESG Solutions.L’indice include i più importanti emittenti quotati italiani che dimostrano di mettere in atto le best practice ESG ed è stato elaborato secondo una metodologia condivisa con la comunità finanziaria, le autorità pubbliche e di regolamentazione.

"Si tratta di un ulteriore importante riconoscimento da parte della comunità finanziaria del piano strategico concepito e implementato da Eni, che persegue in modo concreto, strutturato ed efficace le best practice ESG e che ci porterà alle zero emissioni nette di processi industriali e prodotti entro il 2050, posizionandoci come società leader nella produzione e commercializzazione di prodotti decarbonizzati", ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi.