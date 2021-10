eViso, superate le 100 mila utenze servite

eVISO

(Teleborsa) -, società quotata all'AIM Italia che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha comunicato di avertoccando quota 104.390 Point of Delivery (POD) nei 12 mesi tra settembre 2020 e agosto 2021, un incremento del 424% rispetto all'anno precedente. I POD univoci serviti fra il 1° settembre 2019 e il 31 agosto 2020 erano 24.640."Aver superato la soglia dei 100.000 utenti serviti nel corso di un anno rappresenta per eVISOche conferma la scalabilità della nostra piattaforma digitale - ha commentatodi eVISO - Gli algoritmi di intelligenza artificiale si nutrono di dati. Aver quadruplicato il numero di utenti ha permesso alla nostra piattaforma proprietaria di diventare più precisa nelle previsioni, più efficiente nelle decisioni e più granulare nell'applicazione dei processi di data driven pricing".