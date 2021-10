Philips, trimestrale deludente e guidance peggiorata su problemi a supply chain

Philips

(Teleborsa) -, multinazionale olandese che negli ultimi anni si è concentrata sempre più nel settore delle nuove tecnologie per la salute, ha registratopari a 4,2 miliardi di euro nel terzo trimestre dell'anno, con unadelle vendite comparabili del 7,6%. A causare la performance negativa sono stati iglobale e i già annunciati utilizzati per trattare l'apnea notturna.L'rettificato è stato di 512 milioni di euro nel trimestre, o 12,3% delle vendite, rispetto ai 684 milioni di euro, o 15,5% delle vendite, del terzo trimestre 2020 (pari a un calo di circa il 25%). Iloperativo è stato di 256 milioni di euro, rispetto ai 575 milioni di euro dello stesso periodo del 2020.La società haper l'intero esercizio. "La volatilità della catena di approvvigionamento si è intensificata a livello globale, il che ha già portato a tempi più lunghi per convertire il portafoglio ordini in ricavi nel terzo trimestre e prevediamo che questo vento contrario continuerà nel quarto trimestre", ha commentato il CEO Frans van Houten."Pertanto, ora prevediamo di fornire una crescita delle vendite comparabili a una sola cifra con un modesto miglioramento del margine EBITA rettificato per l'intero anno 2021 - ha aggiunto - Sulla base della nostra forte domanda e del crescente portafoglio ordini, prevediamo dimentre lavoriamo contro i venti contrari".