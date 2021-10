(Teleborsa) - Momento storico per l'industria delle criptovalute. Il primo ETF statunitense collegato a Bitcoin registra acquisti consistenti nel giorno del debutto.L'segna un aumento del 3,4% a 41,34 dollari. Il fondo tiene traccia non direttamente della criptovaluta ma dei futures bitcoin.Si muovono al rialzo anche le quotazioni del Bitcoin che viaggiano in area 62.800 dollari.