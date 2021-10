Piazza Affari maglia rosa in Europa, spinta dalle utility

S&P-500

(Teleborsa) -, che risulta la migliore tra i principali listini del Vecchio Continente. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'. Il miglior comparto di Piazza Affari è stato quelle delle, sostenuto dalla notizia dell'accordo raggiunto per la cessione della quota di maggioranza dial fondo infrastrutturale IFF (a cui seguirà un’OPA).Buona performance anche per il, con Azimut che è stata la migliore società del FTSE MIB eche ha guadagnato oltre il 3% (è arrivato l'upgrade di Equita). Balzo per(+11%), per la quale Goldman Sachs ha riavviato la copertura con "". La società attiva nel campo dell'innovazione tecnologica punta a nuove acquisizioni , dopo il recente deal Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,164. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,83%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,48%.Invariato lo, che si posiziona a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,92%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un +0,08%, e composta, che cresce di un modesto +0,54%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,94%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,93% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 29.208 punti.In rialzo il(+0,82%); come pure, sale il(+0,97%).A Piazza Affari il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,05 miliardi di euro, in calo del 6,96%, rispetto ai 2,21 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,53 miliardi di azioni, rispetto ai 0,58 miliardi precedenti.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 4,43%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,49%.Svettache segna un importante progresso del 2,44%.Vola, con una marcata risalita del 2,29%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,79%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%.di Milano,(+15,76%),(+13,80%),(+5,42%) e(+4,51%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,26%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,12%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,74%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,47%.