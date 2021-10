Risparmi boom, 2000 miliardi di depositi bancari: volano per la ripresa?

(Teleborsa) - Domani, giovedì, appuntamento acon ila partire dalle ore 9.00 fino alle 14.00, in diretta streaming. Sul tavolo ci saranno irelativi ainei conti bancari ma anche alcuneper contribuire allaDa(Capo Economista del Tesoro) a(Commissario Consob); da(Presidente Commissione Bilancio Camera dei Deputati) a(Presidente Commissione Bilancio Senato) e(Commissione Bilancio Camera dei Deputati), fino a(LUISS), tanti i protagonisti del Meeting nazionale dell’Tanti i numeri, le ricerche in campo, le misure al vaglio della politica, proposte e scenari nell’ambito di questa iniziativa che vedrà sul tavolo il contributo dei commercialisti AIDC.a parte - riconosciuto trasversalmente comebisogna fare i conti con il fatto che l'economia italiana presentaTra le piùche implicaLa causa di questo va ricercata nelle ridotte dimensioni medie delle imprese in Italia, che dovrebbero espandersi. E qui si incontra un altro carattere nazionale, di per sé positivo: la nostra nota propensione al risparmio. Positivo perché il“La questione dei capitali fermi – spiega il Presidente AIDC– è unche rischia di dover versare alla BCE un conto salato per le riserve liquide in eccesso, e dei risparmiatori, che rischiano di vedere erosi i risparmi monetari per effetto dell’inflazione oramai avviata., dato che questo risparmio ad oggi inutilizzato potrebbe finanziare progetti diSiamo in presenza, infatti, di unMa dopo anni, 'chiamata' dalla ripresa post pandemia, sta tornandoLe due tematiche possono convergere. È necessario creare une le agevolazioni ideate durante la pandemia a favore delle imprese dovrebbero lasciare spazio a misure strutturali., assicurando loro al contempo un'adeguata rete di protezioni e competenze per compiere scelte corrette sul mercato dei capitali" aggiungeEsistono però tuttora deiper imprese e singoli imprenditori, che occorre superare, nell'ottica di incrementare la capitalizzazione delle PMI, oggi inferiore a quella media europea, e allungare la