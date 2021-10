Zegna, ricavi a +50% nel 1° semestre. Vicini a pre-pandemia a settembre

(Teleborsa) - Ermenegildo Zegna, gruppo italiano attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile che si quoterà a Wall Street tramite fusione con la SPAC di Andrea Bonomi, ha registratopari a 603,3 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in aumento del 49,9% rispetto al primo semestre 2020 grazie soprattutto all'accelerazione nell', dove è cresciuta dell'81,1% nei primi sei mesi dell'anno. I ricavi del gruppo insono passati da 51,3 milioni di euro a 84,7 milioni di euro, mentre neglisono passati da 50,5 milioni di euro a 65,1 milioni di euro.L'adjusted ha raggiunto a fine giugno i 66,8 milioni di euro, pari all'11,1% dei ricavi, contro la perdita di 52 milioni archiviata nella prima metà del 2020. L'è stato pari a 32,2 milioni di euro, dato che si confronta con una perdita di 87,8 milioni di euro nella prima metà del 2020. L'è pari a 73,3 milioni di euro, dai 6,7 milioni di euro a fine 2020."La nostra maggiore attenzione al nostro marchio legacy, il rafforzamento della nostra piattaforma tessile di lusso e il dinamismo del marchio Thom Browne hanno sostenuto una forte ripresa durante la prima metà di quest'anno, che ha subito", ha commentato il. "Continueremo a investire in creatività, innovazione, talento e tecnologia per sostenere la posizione di leadership del Gruppo Zegna nel mercato globale del lusso", ha aggiunto.I mesi di luglio, agosto e settembre hanno continuato a mostrare "una solida crescita dei ricavi rispetto allo stesso periodo del 2020", evidenzia la società in una nota e "".