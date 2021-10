"4 Weeks 4 Inclusion", sindacati in prima linea nel processo di inclusione sul lavoro

(Teleborsa) - L'inclusione nel mondo del lavoro e il ruolo delle parti sociali. Di questo tema si sono confrontati glinel corso della. L'evento ha chiuso la giornata inaugurale della seconda edizione dellail più grande evento interaziendale dedicato all'inclusione organizzato dalche quest'anno, vede impegnate, fino al prossimo 22 novembre, oltre 200 imprese in una maratona di quattro settimane consecutive."Per TIM è un onore ricoprire il ruolo di organizzatore di questa lunga maratona di 4 settimane che ci vedrà coinvolti sull’inclusione. 'Uguali perché diversi', tema della tavola rotonda con gli esponenti del mondo sindacale, – ha affermato– racchiude il senso attraverso il quale TIM vive l'inclusione: dare la pari dignità a ciascuno mantenendo sempre le caratteristiche peculiari di ciascuno di noi. Con i sindacati condividiamo gli stessi valori e cerchiamo di lavorare sempre per il benessere delle persone in quanto rappresentano il valore più importante dell'azienda. È importante dunque lavorare con i sindacati affinché i lavoratori possano trovare benefici, motivazione e possibilità di sviluppo"."Le risorse del PNRR ci offrono una straordinaria occasione per rilanciare l'economia dopo la pandemia – ha sottolineato nel suo intervento–. Ci sono riforme da fare e temi che devono essere affrontati nell'immediato. Possiamo ridisegnare il Paese, guardando allo sviluppo verde, al digitale, ma dobbiamo farlo insieme. Serve il coinvolgimento di tutti, a partire dalle parti sociali. Dobbiamo pensare a un nuovo modello di sviluppo che rimetta al centro il lavoro di qualità, ponendo fine alla precarietà e cambiando le leggi sbagliate che sono state fatte negli ultimi vent'anni. È necessaria una legge sulla rappresentanza, dobbiamo rafforzare la contrattazione collettiva e realizzare un nuovo Statuto dei lavoratori per garantire a tutti stessi diritti e tutele e non mettere in competizione le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare"."La diversità è una ricchezza; l'inclusione è un dovere civile, ma anche un'opportunità di crescita collettiva – ha detto–. Con questa consapevolezza e con la cultura che le deriva dalla sua storia laica e riformista, la Uil ha sempre approcciato positivamente questo tema e si è battuta per l'affermazione dei diritti di tutte e di tutti. I valori della diversità e dell'inclusione sono stati rivendicati con le manifestazioni di piazza, ma soprattutto in sede di contrattazione, affinché sui posti di lavoro il rispetto delle persone trovasse concreta attuazione, al di là di ogni distinzione. C'è da fare ancora molta strada: la Uil è in prima linea per questa battaglia di civiltà"."Crescita e coesione sono elementi complementari e costituitivi dello sviluppo – ha affermatointervenuto alla tavola rotonda con un videomessaggio –. Non bastano buone leggi, occorre dare protagonismo al lavoro dignitoso, al suo valore sociale e relazionale, alla sua capacità di generare ricchezza, integrazione e cittadinanza. Vanno abbattute le barriere che ne ostacolano l'ingresso alle persone fragili, rafforzate le ragioni della democrazia economica e della partecipazione dei lavoratori alle decisioni d'impresa, valorizzate le relazioni industriali. La contrattazione collettiva e il welfare aziendale sono strumenti fondamentali con cui combattere discriminazioni ed esclusione sociale. Sindacato, Imprese e Governo costruiscano un nuovo Patto sociale che metta a sistema competenze e responsabilità per puntare un nuovo modello di economia sociale".Nel corso del confronto un particolare focus è stato posto sull'occupazione femminile ferma ancora oggi in Italia – come ha ricordato– ferma al 49,4%. "Le differenze di genere – ha commentato nel suo intervento– rappresentano la barriera allo sviluppo anche nel tessuto aziendale. Il modello prevalente è quello per il quale si affidano attività e ruoli specifici sulla base del genere. Questo accade in famiglia così come nella società. Bisogna lavorare per aumentare i numeri: le donne in posizioni manageriali sono ad oggi sono ancora troppo poche ed, quindi, necessario un cambiamento attraverso un percorso che coinvolga anche gli uomini. Il divario si sta riducendo ma la strada sulla quale dobbiamo continuare a lavorare è ancora lunga. Le aziende hanno la responsabilità di accelerare e promuovere questo processo. Penso che arrivare alla parità di genere non è solo un dovere etico ma penso che sia anche un valore tangibile dello sviluppo dell'economia del nostro Paese e di modernizzazione delle industrie. In questo senso è necessario incoraggiare le studentesse a considerare le facoltà Stem. Noi come Tim negli ultimi 10 anni abbiamo lavorato tantissimo sull'inclusione. Abbiamo pubblicato recentemente il manifesto sulla riduzione del gender gap dove impegniamo e responsabilizziamo l'azienda su due versanti: lavorare sulla riduzione del gender gap e cercare di aumentare la percentuale di donne che andranno a ricoprire ruoli manageriali. Dal punto di vista culturale abbiamo condotto un lavoro con l'Università di Harvard: attraverso una survey aziendale abbiamo evidenziato una serie di pregiudizi, a volte anche inconsci, che si portano dietro sia gli uomini che le donne e su questi, attraverso una sensibilizzazione mirata, stiamo lavorando. Infine abbiamo raddoppiato il congedo di paternità: una trasformazione importante sul cammino verso la parità di genere".