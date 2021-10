4Weeks4Inclusion, Ciorra (Enel): "Diversità è fonte di valore"

Enel

(Teleborsa) - "Lee hanno unche spesso viene ignorato dalle aziende". Lo ha affermato, Head of Innovability di, partecipando a "Storie di inclusione", nell'ambito di 2Weeks4Inclusion, un evento organizzato dal Gruppo TIM.Il manager ha indicato che anche l'innovazione rivolta alle persone così come la comunicazione hanno delle grandi potenzialità e che "lanon è mai un motivo di rallentamento, ma"."In Enel abbiamo stimolato la formulazione di un pensiero diverso", ha sottolineato Ciorra, spiegando che in altro esempio di diversità in azienda è quella di chi ha pensiero diverso dal capo.