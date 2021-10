A.B.P. Nocivelli, assemblea approva bilancio e piano di buyback

A.B.P. Nocivelli

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società quotata da marzo 2021 su AIM Italia e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, ha approvato il. Come già comunicato al mercato, l'esercizio si è chiuso con un valore della produzione in aumento del 4,5% a 64,2 milioni di euro, un EBITDA in crescita del 9% a 12,3 milioni di euro e un utile netto in incremento del 15% a 8,6 milioni di euro.I soci hanno anche deliberato la seguente destinazione dell'utile di esercizio, pari a 8.164.455,52 euro: 27.600 euro a riserva legale; il residuo importo, pari a 8.136.855,52 euro a riserva straordinaria. Via libera, inoltre, all'autorizzazione per l'adozione di un